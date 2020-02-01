Левый кармашек – правый кармашек, или новый челлендж от российских звезд

| Фото: 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru | Фото: 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru

Российские селебрити подают тюменцам отличный пример вкусного начала дня. Свои варианты завтрака — бодрый, быстрый и умный - в рамках акции "Битва завтраков в "Пятерочке" представляют Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Анатолий Вассерман.

Совсем недавно в танцевальный челлендж #шевели_кармашками включилась Ольга Бузова. Она опубликовала видео, которое уже набрало более 970 тыс. просмотров. Запомнить и повторить зажигательные танцевальные движения "левый кармашек – правый кармашек" может каждый. Призом станет фирменная жилетка Вассермана, выполненная в стиле одного из вышеупомянутых селебрити.

Для участия в челлендже необходимо до 31 марта выложить видео в социальную сеть Instagram или Tik Tok и обязательно поставить хештег #шевели_кармашками. Звезды акции выберут лучшие видео пользователей и вместе с тройкой победителей станцуют в одном из магазинов сети.

"Продуктивный день начинается с хорошего завтрака, и мы позаботились о том, чтобы гости наших магазинов могли выбрать для себя вкусный и полезный утренний перекус. Каждый может выбрать подходящий для себя "звездный" набор: зарядиться бодростью - как Ольга Бузова, быстро перекусить - как Алексей Воробьев, или правильно подкрепиться - как Анатолий Вассерман, а в дополнение к этому - получить приятные подарки", - отмечает директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.

Подробнее со всеми условиями можно ознакомиться на сайте.