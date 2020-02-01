Горожан зовут на форум мудрых родителей "Тетрис"

| Фото: Министерство здравоохранения РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство здравоохранения РФ во ВКонтакте

Форум мудрых родителей "Тетрис" начнет свою работу в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, (ул. Орджоникидзе, 59) 29 февраля в 11 часов, сообщают организаторы.

На мероприятие ждут тех, кто осознанно относится к родительской роли, хотят находить общий язык с ребенком в любом возрасте, готовы решать детские и подростковые проблемы конструктивно.

В программе форума — лекции, семинары, мастер-классы от ведущих специалистов региона в области воспитания детей до 18 лет. Для детей и взрослых организуют творческие мастерские. Для самых маленьких будет работать детская зона. Гостей ждут фотозоны, приятные подарки и полезные знакомства.

На форуме "Тетрис" организуют четыре площадки: "Молодые родители" (для родителей детей в возрасте до шести лет), "Опытные родители" (до 13 лет), "Родители со стажем" (если ребенку от 14 до 17 лет) и "О РДШ" (для родителей, которые хотят узнать о Российском движении школьников).

Зарегистрироваться на участие в форуме можно по ссылке.