В Тюмени пьяный работник СТО угнал автомобиль, чтобы покататься по городу
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Мужчину, обвиняемого в хищении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюмени.
В полицию обратился житель областного центра, у которого угнали автомобиль Ниссан Тиана. Мужчина оставил машину на станции технического обслуживания, а сам отлучился по делам. Пьяный сотрудник СТО, воспользовался оставленными ключами от иномарки и скрылся на чужом автомобиле. Сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего подозреваемого, когда он катался по улицам города.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также он понесет ответственность за вождение в нетрезвом виде.