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В Тюмени пьяный работник СТО угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

Происшествия, 17:18 27 февраля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в хищении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюмени.

В полицию обратился житель областного центра, у которого угнали автомобиль Ниссан Тиана. Мужчина оставил машину на станции технического обслуживания, а сам отлучился по делам. Пьяный сотрудник СТО, воспользовался оставленными ключами от иномарки и скрылся на чужом автомобиле. Сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего подозреваемого, когда он катался по улицам города.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также он понесет ответственность за вождение в нетрезвом виде.

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# пьяная езда , угон , УМВД России по Тюмени

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