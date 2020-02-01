Тюменскому бизнесу презентуют крупные международные выставки

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Тюменскому бизнесу презентуют крупные международные выставки и возможности продвижения продукции. Визит представителей московской компании "Экспоцентр" состоится 4 марта, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В рамках презентационной сессий пройдет обсуждение бизнес-возможностей для продвижения продукции малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках через международные выставки компании "Экспоцентр".

"Тюменские компании заинтересованы в продвижении продукции в иностранные государства. Наши экспортеры за последние несколько лет удачно зарекомендовали себя на международных рынках, но объем поставок необходимо увеличивать в разы. В этом могут помочь крупные статусные выставки, о которых расскажут в Тюмени представители "Экспоцентра", - отметил президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

В 2020 году компания "Экспоцентр" планирует провести мероприятия и выставки "Российская строительная неделя", "Мебель-2020", "Здравоохранение-2020", "RENWEX - 2020 Возобновляемая энергетика и электротранспорт", "5pEXPO" XI Международный форум выставочной индустрии", "Металлообработка – 2020", "АГРОПРОДМАШ – 2020", "ЛЕСДРЕВМАШ-2020" и "Нефтегаз-2020" и другие.

Встреча состоится в 11 часов в зале "Президент" Тюменского Технопарка, ул. Республики, 142. Регистрация обязательна по телефону: 8(3452) 689-379 (добавочные: 106, 107, 108) или e-mail: batyrevags@tpp-to.ru.