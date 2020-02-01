Тюменская область совместно с Российским фондом фундаментальных исследований поддержит научные проекты

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Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), академик РАН Владислав Панченко 27 февраля в Москве.

Главная цель взаимодействия - поддержка фундаментальных научных исследований для получения новых фундаментальных знаний, которые могут быть положены в основу решения задач, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Тюменской области

Тематические направления научных исследований, по которым представляются проекты на конкурсы, определяются РФФИ на основании предложений Тюменской области, подготовленных с учетом наиболее актуальных и перспективных направлений развития науки и промышленности региона. Соглашение предусматривает паритетное финансирование проектов, получивших поддержку по результатам конкурсов, субъект РФ – 50%, РФФИ – 50%.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что сотрудничество Тюменской области с Российским фондом фундаментальных исследований имеет важное и неоценимое значение.

"Регион активно формирует собственную повестку развития высшего образования и науки. Вехой в развитии науки в Тюменской области стало создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Поэтому вопросы поддержки научных исследований и их экспертная оценка становятся для нас все более актуальными. Уверен, что наши решения, в том числе и сегодняшнее соглашение, откроют новые возможности для реализации научных исследований и проектов на территории нашего региона",- заявил Александр Моор.

Глава региона напомнил и о конкурсе правительства Тюменской области на предоставление региональных "мегагрантов" на поддержку научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.

Гранты будут предоставлены на реализацию в 2020-2024 годах проектов под руководством ведущих ученых по созданию новых лабораторий и проведению научных исследований в соответствии с программой деятельности Западно-Сибирского НОЦ. Планируется предоставление пяти грантов по 150 млн руб. каждый.

Получателями этой финансовой поддержки могут стать расположенные в Тюменской области, ХМАО-Югре или ЯНАО некоммерческие организации, федеральные государственные учреждения, осуществляющие научную, научно-техническую, образовательную деятельность, являющиеся участниками НОЦ.

Развитие сотрудничества с РФФИ станет еще одним реальным шагом поддержки научных проектов. Тем более, что опыт получения и реализации федеральных грантов на научные исследования и разработки у тюменских ученых уже есть. Они являются постоянными участниками научных коллективов, реализующих гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). Теперь у научного сообщества Тюмени появилась возможность участвовать в конкурсах РФФИ на постоянной и системной основе.