  • 28 февраля 202028.02.2020пятница
  • USD65,6097
    EUR71,6458
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Запсибкомбанк предлагает ипотеку на загородную недвижимость по новой программе

Общество, 09:30 28 февраля 2020

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Оформить ипотеку от 8,4% годовых на загородную недвижимость по новой программе предлагает Запсибкомбанк. Самые востребованные объекты в Тюмени и ее окрестностях можно оформить на специальных условиях в Запсибкомбанке.

Преимущества программы: ставка – от 8,4% годовых на приобретение в ипотеку жилого дома, коттеджа, таунхауса; ставка – от 9,4% годовых на приобретение дачи или земельного участка; минимальный первый взнос по новой кредитной программе на приобретение загородной недвижимости 10% от стоимости объекта недвижимости.

"Вы можете выбрать для себя более комфортный первый взнос при приобретении земли или дома. Допустим, у вас есть собственные накопления в размере пятидесяти процентов и более от стоимости участка, тогда для вас будет ставка по ипотеке 9,4 процента годовых. Если накоплений меньше, то будет действовать ставка 9,9 процента годовых. В таком случае собственных накоплений потребуется семьдесят четыре тысячи рублей. Уверен, для многих это приемлемый вариант приобретения земельного участка", - рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить заявку на приобретение загородной недвижимости, в том числе земельных участков, в любом офисе или на сайте банка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Запсибкомбанк , ипотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:04 28.02.2020В Тюмени начал работу Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений
09:52 28.02.2020В украинской "Салями по-итальянски" обнаружен вирус африканской чумы свиней
09:41 28.02.2020Развлекательные и творческие конкурсы подготовили для ялуторовчан в краеведческом музее
09:30 28.02.2020Запсибкомбанк предлагает ипотеку на загородную недвижимость по новой программе