Запсибкомбанк предлагает ипотеку на загородную недвижимость по новой программе

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Оформить ипотеку от 8,4% годовых на загородную недвижимость по новой программе предлагает Запсибкомбанк. Самые востребованные объекты в Тюмени и ее окрестностях можно оформить на специальных условиях в Запсибкомбанке.

Преимущества программы: ставка – от 8,4% годовых на приобретение в ипотеку жилого дома, коттеджа, таунхауса; ставка – от 9,4% годовых на приобретение дачи или земельного участка; минимальный первый взнос по новой кредитной программе на приобретение загородной недвижимости 10% от стоимости объекта недвижимости.

"Вы можете выбрать для себя более комфортный первый взнос при приобретении земли или дома. Допустим, у вас есть собственные накопления в размере пятидесяти процентов и более от стоимости участка, тогда для вас будет ставка по ипотеке 9,4 процента годовых. Если накоплений меньше, то будет действовать ставка 9,9 процента годовых. В таком случае собственных накоплений потребуется семьдесят четыре тысячи рублей. Уверен, для многих это приемлемый вариант приобретения земельного участка", - рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Оформить заявку на приобретение загородной недвижимости, в том числе земельных участков, в любом офисе или на сайте банка.