Документальный фильм тюменцев покажут на международном фестивале в Испании

| Фото: скриншот трейлера "Море волнуется" | Фото: скриншот трейлера "Море волнуется"

Премьера тюменского документального фильма "Море волнуется" состоится на Международном фестивале MICE (Mostra Internacional de Cinema Etnográfico Museo do Pobo Galego), который пройдет в Сантьяго-де-Капостело (Испания) с 23 по 29 марта. Кинокартина попала в шорт-лист по итогам отбора заявок жюри, сообщает Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

"Документальный фильм "Море волнуется" рассказывает о Мурманске — городе за Северным полярным кругом, где 40 дней длится ночь. В Мурманске жизнь людей безвозвратно связана с морем. В фильме показана природа далекой области и быт местных жителей. Моряки и простые горожане рассказывают о тяжелой работе в Баренцевом море и условиях, в которых добывают рыбу, камчатского краба и креветок", — рассказал руководитель информационного отдела Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Идея фильма появилась во время визита тюменцев в Мурманскую область для съемок рекламного ролика местной компании. Во время работы команде удалось побывать как в маленьких городах, так и посетить центр региона. Во время первого визита тюменцы познакомились с мурманским режиссером Никитой Тузовым, которого потом пригласили к работе над фильмом.

| Фото: скриншот трейлера "Море волнуется" | Фото: скриншот трейлера "Море волнуется"

"В Мурманске уникальная природа. Мы хотели передать величие северного моря, природных достопримечательностей и местный быт. В тандеме с Никитой получилась сильная картина, которая повествует о тяжелой работе жителей в Баренцевом море, которой они посвятили всю свою жизнь. В процессе возникало много сложностей, но все они окупились эффектными кадрами", — поделилась продюсер фильма Маргарита Посадских.

Жюри фестиваля будут учитывать актуальность освещаемых социальных вопросов, техническое качество, эстетический смысл, инновационный подход в подаче материала, а также научную значимость. После завершения фестиваля фильм тюменцев "Море волнуется" попадет в архив фестиваля и его использование будет разрешено в исследовательских и образовательных целях.

Отметим, MICE — международный этнографический кинофестиваль музея галицкого народа. Он поддерживает картины, которые показывают различные аспекты, связанные с социокультурными реалиями, а также образом жизни общества. Особое внимание уделяют фильмам с акцентом на исторических процессах, связанным с антропологией и этнографией. Организаторы заинтересованы в кинематографе, который комплексно подходит к затронутым темам с точки зрения содержания, его аудиовизуального языка и композиции.