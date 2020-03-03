Тюмень примет первенство России по дзюдо

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдет в Тюмени с 5 по 7 марта. На татами сборную Тюменской области представят более 40 спортсменов, среди которых уже есть призеры международных стартов, чемпионатов и первенств России, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В соревнованиях примут участие спортсмены 1998-2002 годов рождения, завоевавшие это право по итогам отборочных соревнований в федеральных округах. Количество спортсменов от каждого округа определено по результатам молодежного первенства 2019 года в Екатеринбурге.

Право выставить по четыре спортсмена в каждой весовой категории получили Москва и Уральский федеральный округ; по шесть дзюдоистов смогут заявить Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, по шесть дзюдоисток – Центральный и Приволжский федеральные округа; по четыре юниора – Сибирский и Центральный федеральные округа, по четыре юниорки - Санкт-Петербург и Северо-Кавказский федеральный округ.

По два атлета смогут выступить от Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, по два спортсмена – от Санкт-Петербурга и Приволжского федерального округа и по две спортсменки – от Южного и Сибирского федеральных округов.

Состязания состоятся в спортивном комплексе Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" по адрес ул. В. Гнаровской, 1. Начало соревнований – в 10 часов. Финальные блоки будут начинаться 5 и 6 марта в 17 часов, 7 марта – по окончании предварительных встреч.