Тридцать восемь контрактов на экспорт продукции заключили компании малого бизнеса в 2019 году

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38 контрактов на сумму более 3 млн долларов США на экспорт продукции заключили компании малого бизнеса в 2019 году, сообщает центр поддержки экспорта Тюменской области.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, планирующих выйти на экспорт, в регионе разработан комплекс мер поддержки.

Среди них – поиск потенциальных партнёров за рубежом, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за рубежом, организация обучающих мероприятий, привлечение сторонних профильных экспертов, размещение на торговых электронных площадках и т.д.

В 2019 году при содействии центра поддержки экспорта малые и средние предприятия региона приняли участие в десяти международных выставках и пяти бизнес-миссиях. В пяти реверсных бизнес-миссиях участвовали импортеры из Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и КНР. В школе экспорта "Российского экспортного центра" за год прошли обучение 42 субъекта МСП. Помогают найти зарубежных партнеров и постоянно действующие экспозиции региона в Китае и Казахстане.

По словам губернатора Александра Моора, в регионе есть потенциал развития международных экономических связей. "Перед нами стоит задача построения системы долгосрочных механизмов и инструментов развития экспорта. Для этого важны не только имеющиеся в распоряжении правительства региона формы поддержки, но и стремление и умение предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области производить и продвигать на внешние рынки конкурентоспособную продукцию", – подчеркнул он.

В прошлом году 161 малое и среднее предприятие региона получило 485 различных услуг в центре поддержки экспорта Тюменской области.