Для тюменских старшеклассников провели урок первой помощи

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях обучили школьников 8-11 классов волонтеры-медики Тюменского государственного медицинского университета во время Всероссийского урока первой помощи, сообщает Тюменский медицинский университет.

Под руководством студентов школьники отработали основные приемы сердечно-легочной реанимации, изучили устойчивое боковое положение, тренировались в оказании первой помощи при ожогах и обморожениях, носовом кровотечении, открытом и закрытом переломе.

В 2019 году волонтеры-медики Тюменского ГМУ получили образовательную лицензию и право проводить обучение населения приемам оказания первой помощи с выдачей сертификатов. В Тюменской области есть четыре сертифицированных инструктора, в их числе - студентка 3 курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ, координатор направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" ВОД Волонтеры-медики в Тюменской области Алина Юнусова.

"Выживаемость пострадавшего часто зависит от грамотного и своевременного оказания первой помощи, - сказала Алина Юнусова. – Важно не поддаваться панике, сориентироваться и все правильно сделать. Нужно уметь правильно вызывать скорую помощь, от этого зависит дальнейшая жизнь человека".

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Уроки прошли в два этапа. Подросткам объяснили теоретические основы правил оказания первой помощи, затем участники закрепили знания на реалистичных фантомах и манекенах. Восьмиклассница Вероника Горбушина рассказала, что обучилась приемам оказания первой помощи при ожогах, Елизавета Желтовская уверенно выполнила сердечно-легочную реанимацию.

"Это не так трудно, как кажется на первый взгляд, - сказала Елизавета. – Главное - найти в себе смелость, подойти к человеку, не побоятся. Если встречу человека, которому потребуется помощь, уже буду знать, как действовать".

Во время мастер-класса прошла презентация Всероссийского проекта "Школьная команда первой помощи", к участию приглашают школьников от 14 до 18 лет. Студенты Тюменского медицинского университета подготовят школьные отряды волонтеров-медиков для участия во Всероссийском конкурсе "Школьная команда первой помощи". Участники пройдут дистанционный курс подготовки, затем закрепят полученные знания на практике, а лучшие команды продемонстрируют навыки оказания первой помощи на межрегиональном чемпионате.