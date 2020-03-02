Новый рекорд России установили на II чемпионате по спидкубингу в Тюмени

| Фото: архив сообщества "Тюмень|Speedcubing" | Фото: архив сообщества "Тюмень|Speedcubing"

Новый рекорд России по единичной сборке мегаминкса установил участник II чемпионата по спидкубингу, который прошел в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени, Данил Антониу из Ижевска.

"Во время чемпионата Данил Антониу установил национальный рекорд по единичной сборке головоломки, похожей на кубик Рубика, — мегаминкса. Он собрал его за 41.36 секунды. Теперь данный результат является новым рекордом России", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель сообщества "Тюмень|Speedcubing" Александра Вешкурцева.

Отметим, II чемпионат по спидкубингу прошел в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени с 29 февраля по 1 марта. Событие собрало 56 участников.

Победителем в кубике 3х3 стал тюменец Артем Косарев. Он показал среднее время 8.58 секунды. Второе место занял Данила Рогожников из Ижевска со средним временем 9.56 секунды, третье место присудили Андрею Колеватых из Екатеринбурга — среднее время 10.43 секунды. В остальных дисциплинах медали достались участникам из Тюмени, Ялуторовска, Челябинска, Тулы, Новосибирска, Ижевска, Екатеринбурга и Дюртюлей.

Во время чемпионата был проведен неофициальный младший зачет по кубику 3х3 среди ребят 2009 года рождения и младше. Победителя определяли по среднему времени сборке кубика в первом раунде. Первое место занял Денис Громов из Новосибирска со средним временем 11.14 секунды, второе — Сергей Харитонов из Ялуторовска с результатом 13.08 секунды, третье — Богдан Поминов из Тюмени с результатом 13.75 секунды.

Победителей в каждой из 13 дисциплин наградили медалями и призами от тюменского магазина головоломок. Победители и участники младшего зачета получили настольные игры и головоломки.

"Мы готовились к чемпионату несколько месяцев. В организацию было вложено очень много сил и времени. Было очень приятно слышать от участников и их родителей слова благодарности за чемпионат. Также они высоко оценили площадку проведения — мультицентр "Контора пароходства". Следующий официальный чемпионат мы планируем провести осенью", — поделилась Александра Вешкурцева.

Инна Пахомова