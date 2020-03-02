Заводоуковские школьники посвятили науке фестиваль

| Фото: администрация Заводоуковского района | Фото: администрация Заводоуковского района

Фестиваль наук проекта "НаукоЛаб" прошел в шести школах округа в междисциплинарной лаборатории. Их посвятили Дню российской науки, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В первой городской школе учащиеся четвертых классов и их родители узнали историю праздника, повторили науки, о которых узнали на занятиях курса внеурочной деятельности "Путешествие в гости к естественным наукам". Практическая часть занятий была посвящена изготовлению экологически безопасных красок. Однородность красок проверили с помощью цифрового микроскопа. На другом мероприятии ребята ознакомились с качественными реакциями на органические вещества. Доказали присутствие глюкозы. На биологии прошли занятия по подготовке к олимпиаде. Физики проверяли, как работает закон сохранения энергии на практике.

Восьмиклассники Новолыбаевской школы с помощью индикаторов пытались обнаружить растворы кислот и щелочей. Девятиклассники решали задачи на распознавание веществ, получали углекислый газ и исследовали его свойства.

Во второй школе состоялся турнир знатоков естественных наук среди восьмиклассников. На станциях ребята делали зубную пасту для Гулливера, выполняли задания по географии, физике, биологии.

В третьей школе для пятых классов провели интегрированные внеурочные опытно-экспериментальные занятия по химии и технологи, для восьмого класса - внеклассное мероприятие по географии "Мониторинг относительной влажности воздуха".

В четвертой школе ребята изучали свойства воды, моделировали на компьютере стрельбу по мишеням, готовились к ЕГЭ по химии.

Бигилинские школьники измеряли на лабораторной работе сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра, на практической работе определяли признаки химических реакций.

В Новозаимской школе восьмиклассники продемонстрировали опыты "Несгораемый платок", "Выведение пятен", "Пирог", "Напитки", соревновались в конкурсе знатоков химического оборудования, расшифровывали химические элементы, повторили нешуточные правила техники безопасности и дали клятву юного химика.