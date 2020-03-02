  • 2 марта 20202.03.2020понедельник
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Заводоуковские школьники посвятили науке фестиваль

Общество, 16:10 02 марта 2020

администрация Заводоуковского района | Фото: администрация Заводоуковского района

Фестиваль наук проекта "НаукоЛаб" прошел в шести школах округа в междисциплинарной лаборатории. Их посвятили Дню российской науки, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В первой городской школе учащиеся четвертых классов и их родители узнали историю праздника, повторили науки, о которых узнали на занятиях курса внеурочной деятельности "Путешествие в гости к естественным наукам". Практическая часть занятий была посвящена изготовлению экологически безопасных красок. Однородность красок проверили с помощью цифрового микроскопа. На другом мероприятии ребята ознакомились с качественными реакциями на органические вещества. Доказали присутствие глюкозы. На биологии прошли занятия по подготовке к олимпиаде. Физики проверяли, как работает закон сохранения энергии на практике.

Восьмиклассники Новолыбаевской школы с помощью индикаторов пытались обнаружить растворы кислот и щелочей. Девятиклассники решали задачи на распознавание веществ, получали углекислый газ и исследовали его свойства.

Во второй школе состоялся турнир знатоков естественных наук среди восьмиклассников. На станциях ребята делали зубную пасту для Гулливера, выполняли задания по географии, физике, биологии.

В третьей школе для пятых классов провели интегрированные внеурочные опытно-экспериментальные занятия по химии и технологи, для восьмого класса - внеклассное мероприятие по географии "Мониторинг относительной влажности воздуха".

В четвертой школе ребята изучали свойства воды, моделировали на компьютере стрельбу по мишеням, готовились к ЕГЭ по химии.

Бигилинские школьники измеряли на лабораторной работе сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра, на практической работе определяли признаки химических реакций.

В Новозаимской школе восьмиклассники продемонстрировали опыты "Несгораемый платок", "Выведение пятен", "Пирог", "Напитки", соревновались в конкурсе знатоков химического оборудования, расшифровывали химические элементы, повторили нешуточные правила техники безопасности и дали клятву юного химика.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# науколаб , фестиваль науки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 02.03.2020Врачи напоминают тюменкам о вакцинации против ВПЧ
16:10 02.03.2020Заводоуковские школьники посвятили науке фестиваль
16:00 02.03.2020В Тюменской области заметили дефицит медицинских масок
15:52 02.03.2020В Сети появился видеоролик о последствиях беспечности на железнодорожных путях