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В Роспотребнадзоре рассказали, как случайно не купить дорогую косметику

Общество, 14:05 03 марта 2020

rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Участились случаи, когда женщин приглашают на бесплатные косметические процедуры с целью продажи дорогостоящей косметики, сообщает Роспотребнадзор.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют до получения косметологической процедуры убедиться в том, что используемая для этого продукция не вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, покраснений, шелушений) и соответствует установленным обязательным требованиям.

Не стоит принимать поспешное решение о покупке косметических средств, лучше спокойно оценить свои финансовые возможности. Не нужно подписывать предлагаемые документы, не прочитав и не поняв предварительно их содержание. Подписывая кредитный договор потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком.

Потребитель свободен в своем праве заключения договора, и его понуждение к этому не допускается.

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# инфографика , косметология , Роспотребнадзор

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