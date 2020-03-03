Тюменские волейболистки победили на Всероссийском турнире "Весна"
| Фото: федерация волейбола Тюменской области
Тюменские волейболистки одержали победу на всероссийском турнире "Весна" среди девушек 2006-2007 годов рождения, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.
Участниками соревнований в Тюмени стали шесть команд. Победу праздновали хозяйки площадки из команды "Тюмень-1". Подопечные Анны Кудрявцевой одержали победы во всех встречах. Вторыми стали представительницы Казани. Замкнули тройку призеров девушки из Нефтекамска.
Игроки чемпионок удостоены индивидуальных призов. Их получили Алина Кабанова, Анастасия Молодкина и Екатерина Жерихова.