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Тюменские волейболистки победили на Всероссийском турнире "Весна"

Спорт, 12:49 03 марта 2020

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Тюменские волейболистки одержали победу на всероссийском турнире "Весна" среди девушек 2006-2007 годов рождения, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Участниками соревнований в Тюмени стали шесть команд. Победу праздновали хозяйки площадки из команды "Тюмень-1". Подопечные Анны Кудрявцевой одержали победы во всех встречах. Вторыми стали представительницы Казани. Замкнули тройку призеров девушки из Нефтекамска.

Игроки чемпионок удостоены индивидуальных призов. Их получили Алина Кабанова, Анастасия Молодкина и Екатерина Жерихова.

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# волейбол , турнир , федерация волейбола Тюменской области

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