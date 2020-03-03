Житель Ишима лишился денег при покупке аудиоколонок в интернете

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, обманувшего жителя Ишима, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина в интернете увидел объявление о продаже акустических колонок. После беседы с продавцом, ишимец перечислил более 11 тыс. рублей. Доставка покупки должна была занять от пяти до десяти дней. После истечения указанного срока товар ишимец не получил, а связь с продавцом прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские настоятельно советуют не переводить свои сбережения, не убедившись в существовании необходимого товара. По возможности обговаривать условия купли-продажи при личной встречи с продавцом.