Житель Ишима лишился денег при покупке аудиоколонок в интернете
| Фото: duma.gov.ru
Мошенника, обманувшего жителя Ишима, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Мужчина в интернете увидел объявление о продаже акустических колонок. После беседы с продавцом, ишимец перечислил более 11 тыс. рублей. Доставка покупки должна была занять от пяти до десяти дней. После истечения указанного срока товар ишимец не получил, а связь с продавцом прервалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские настоятельно советуют не переводить свои сбережения, не убедившись в существовании необходимого товара. По возможности обговаривать условия купли-продажи при личной встречи с продавцом.