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Житель Ишима лишился денег при покупке аудиоколонок в интернете

Происшествия, 12:38 03 марта 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, обманувшего жителя Ишима, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина в интернете увидел объявление о продаже акустических колонок. После беседы с продавцом, ишимец перечислил более 11 тыс. рублей. Доставка покупки должна была занять от пяти до десяти дней. После истечения указанного срока товар ишимец не получил, а связь с продавцом прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские настоятельно советуют не переводить свои сбережения, не убедившись в существовании необходимого товара. По возможности обговаривать условия купли-продажи при личной встречи с продавцом.

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# Интернет , Ишим , мошенничество

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