В Тобольске определены победители фестиваля театров нетрадиционной моды

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Коллектив "Паллада" из школы №14 завоевал Гран-при фестиваля театров нетрадиционной моды "Unreal" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Главный приз конкурса им присужден за коллекцию "Гости из Галактики". Также победители получили специальный приз от учредителя международного фестиваля "Золотые купола".

Всего в фестивале "Unreal" приняло участие 10 коллективов детских и молодежных студий и театров моды, также было представлено пять авторских работ. На суд зрителей и жюри они представили 15 коллекций в шести номинациях.

В номинации "Театр моды" победу одержал коллектив театра моды "Unreal" (младшая группа) с коллекцией "Краски осени". Диплом второй степени у коллектива театра моды "Unreal" (старшая группа) за коллекцию "Next", диплом за третье место получил коллектив "Артель" Тобольского многопрофильного техникума и их коллекция "Арт-релакс".

В номинации "Театр причесок и головных уборов" диплом третьей степени получила коллекция "Чарльзстонское аббатство" коллектива работающей молодежи "Маркизы".

В номинации "Прет-а-порте" благодарственным письмом за участие в фестивале отмечена коллекция "Детсадовский флешмоб" студии моделирования "Модный силуэт". Диплом третьей степени присужден этому же коллективу за коллекцию "А за речкой за рекой лето наступило". Диплом третьей степени у студии "Аллегро" за коллекцию "Гжель". Диплом первой степени получил дебютант конкурса - "Центр содействия семейному устройству детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей" за коллекцию "Лесная тайна".

В номинации "Сценический костюм" дипломом первой степени награждена коллекция 3а класса "По следам сказки" и коллекция 3е класса "Карнавал в Венеции" школы № 16. Лауреатами номинации стали ребята 2г класса из школы № 16 с коллекцией "Венецианский карнавал".

В номинации "Нетрадиционная мода" дипломом третьей степени отмечена коллекция "Яблоневая любовь", дипломом второй степени - коллекция "Книголюб" коллектива детского дома. Диплом первой степени получил коллектив 3ж класса школа № 16 за коллекцию "Зимняя фантазия".

В рамках фестиваля состоялся мастер-класс по актерскому мастерству. Его провела актер Свободного молодежного театра Изабелла Ханжина. Она поделилась с участниками опытом и дала урок на развитие памяти, внимания, коллективизма. Научила не бояться сцены и заполнять ее пространство, а также правильно понимать суть образа и рассказывать его историю. В завершение фестиваля участники были приглашены на просмотр спектакля "Камень с души" в Свободный молодежный театр.