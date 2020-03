МегаФон создал свой облачный сервис

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Оператор запустил в коммерческую эксплуатацию собственную платформу "МегаФон Облако". Платформа создана с учетом оборудования последнего поколения, сертифицирована в соответствии с требованиями государственных регуляторов и может использоваться крупными коммерческими компаниями и госзаказчиками.

Новый сервис МегаФона реализован на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность.

"МегаФон Облако" построено на современных SSD дисках и процессорах последнего поколения, они обеспечивают сервису максимально возможный на сегодняшний день уровень производительности, а профессиональная архитектура – высокую отказоустойчивость.

Платформа предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов она обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение и защищенность данных.

"Запуском такой облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. При этом, обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособную стоимость. "МегаФон Облако" работает по принципу "pay as you go" – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Услуга доступна клиентам по всей России", – говорит Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

"Облако" создано на базе решений ведущих мировых вендоров и позволяет реализовать задачи не только крупного бизнеса, но и заказчиков из госсектора. Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к ГИС, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на ней как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки у каждого заказчика "МегаФон Облако" есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.