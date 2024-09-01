В Бердюжском районе через сутки нашли тело утонувшего рыбака

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тело утонувшего рыбака нашли в озере Пеганово Бердюжского района. Сообщение о пропаже рыбака получили 18 сентября. Сутки потребовались, чтобы его найти, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

"К поискам мужчины подключились представители полиции, областного главка МЧС России и водолазы ТОСЭР. 19 сентября тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам МВД", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются. По одной из версий мужчина рыбачил без спасательного жилета.