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В Бердюжском районе через сутки нашли тело утонувшего рыбака

Происшествия, 19:51 19 сентября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тело утонувшего рыбака нашли в озере Пеганово Бердюжского района. Сообщение о пропаже рыбака получили 18 сентября. Сутки потребовались, чтобы его найти, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

"К поискам мужчины подключились представители полиции, областного главка МЧС России и водолазы ТОСЭР. 19 сентября тело мужчины было извлечено из воды и передано сотрудникам МВД", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются. По одной из версий мужчина рыбачил без спасательного жилета.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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