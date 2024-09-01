На TNF в Тюмени обсудили применение искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер провёл на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 в Тюмени сессию на тему: "Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли: движемся ли мы к новой технологической реальности?".

Модератором встречи выступил вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов. В дискуссии приняли участие представители различных направлений нефтегазовой индустрии: "Газпром нефть", "СИБУР", ГК "Цифра", "Бурсервис".

Участники сессии обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в сфере добычи и переработки нефти и газа, новые потенциальные направления для использования генеративного AI, возникающие барьеры и вызовы на пути внедрения инновационных технологий.

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка:

"Существует огромный потенциал применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. Для успешной реализации этого потенциала и преодоления существующих сложностей требуется сотрудничество между различными участниками процесса и интеграция игроков рынка для разработки продуктов. Компании нефтегазового сектора могут существенно ускорить получение эффектов от искусственного интеллекта за счёт объединения усилий с сильными технологическими игроками, и Сбер как вендор платформенных решений и решений в области искусственного интеллекта готов к такому сотрудничеству".

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 — ключевое событие в сфере энергетики и крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития ТЭК. Главная тема этого года — "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Форум ежегодно объединяет промышленников, недропользователей, разработчиков, представителей органов власти и экспертного сообщества.