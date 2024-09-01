Новый многофункциональный торговый комплекс презентовали на TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый многофункциональный торговый комплекс построят в Заречном микрорайоне Тюмени. Его площадь составит 12 тыс. кв. м.

Об этом сообщил директор тюменского филиала "Брусники" Виктор Корчагин на сессии "Креативные индустрии промышленных городов" Промышленно-энергетического форума TNF 19 сентября.

В торговом центре расположится МФЦ, супермаркет, магазины бытовых товаров, торговая галерея и аптека. Помимо этого, спроектируют пространства для детского и семейного отдыха, спортивный и досуговый кластер, а также здесь разместят событийную площадь, кафе и рестораны. В летнее время будут действовать открытые веранды с видом на город.

"Тюмень скоро станет городом-миллионников, нужно изучать опыт других мегаполисов. Например, в Шанхае или Москве пришли к идее децентрализации, создания точек притяжения и объектов городского смысла внутри районов. Концепция предполагает, что люди могут интересно провести время или решить свои бытовые дела рядом с домом. Мы построим не обычный торговый центр, а место, где семья сможет провести время с пользой, в частности, пообедать в кафе или поучаствовать в интересном событии", - сказал Виктор Корчагин.

Строительство должно начаться в 2025 году. Масштаб объекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест в Заречной части города.

Отметим, развитие креативных индустрий – один из приоритетов экономического развития государства. В Тюмени в данной сфере задействованы почти 30 тыс. человек. Базовые направления экономики: строительство, нефтегазовый сектор, образование, наука, здравоохранение и туризм.

Виктория Макарова