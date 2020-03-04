В Тюмени выберут специалиста, который лучше всех расскажет просто об онкологии

| Фото: МКМЦ "Медицинский город" | Фото: МКМЦ "Медицинский город"

Участниками конкурса "Онкология: просто о сложном" станут сотрудники тюменского Медицинского города: врачи, медицинские сестры, лаборанты, специалисты отделения медицинской профилактики. Они представят свое видение того, как просто и доступно доносить до людей информацию об онкологических заболеваниях, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В жюри конкурса войдут не только врачи-онкологи, но и руководители подразделений Медицинского города, а также представители пациентских сообществ. Оцениваться будет профессионализм участников, доступность подачи информации, грамотность и креативность.

"Битва докладов" пройдет в конференц-зале амбулаторно-поликлинического отделения Медицинского города (ул.Барнаульская, 32, 2 этаж) 5 марта в 15 часов.