В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве дворника

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Задержан 27-летний ранее судимый тюменец, убивший дворника. Возникший на улице конфликт перешел в драку, после чего подозреваемый предложил 58-летнему мужчине пройти к нему домой, чтобы умыться. Дома он напал на жертву с молотком, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как установили следователи, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вышел из своей квартиры на улицу утром 3 февраля. Там он встретил дворника. Выхватив у него метлу, молодой человек черенком нанес дворнику несколько ударов. У потерпевшего пошла кровь и обвиняемый предложил ему пройти к нему домой, чтобы умыться. В квартире, вооружившись молотком, он нанес мужчине удары по голове, от ранений потерпевший скончался.

Обвиняемый свою вину признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.