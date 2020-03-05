Краевед Валерий Чупин расскажет о деревянной архитектуре Тюмени

| Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте

Лекция "Деревянная архитектура Тюмени" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 5 марта в 18 часов, сообщает музей.

Лекция историка и краеведа Валерия Чупина посвящена особенностям и разнообразию тюменской деревянной архитектуры, истории наиболее ярких памятников культуры – и утраченных и сохранившихся, а также людям, которые жили в этих зданиях и посещали их.

Тюменское деревянное зодчество поразительно многообразно как по технике и стилистике резьбы, так и по набору и интерпретации сюжетов. Здесь ярко представлена глухая и пропильная резьба, объемная накладная резьба с использованием геометрических деталей и растительных орнаментов. Особое место в деревянном зодчестве Тюмени занимают дома, построенные в неорусском стиле и стиле модерн.

"Сегодня в городе находится около 70 памятников деревянного зодчества, и еще значительное количество зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия. Каждый из них – совершенное произведение искусства, в котором нет ничего лишнего, где все элементы находятся в удивительной гармонии друг с другом", — рассказали в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Вход свободный. Возрастная категория: 16+. Телефон для справок: 45-35-90.