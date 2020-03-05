Около сотни коньков-горбунков представили юные ишимцы на конкурс "Сказка в ладошках"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте"

98 коньков-горбунков, 57 чудо-юдо рыб-китов, 45 жар-птиц и около ста костюмов от участников номинации "Душегрея" представили на десятый ишимский смотр-конкурс творческих работ "Сказка в ладошках" жители Ишима и Приишимья.

По информации Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова, в 2020 году в конкурсе, который посвящен 205-летию сказочника, приняли участие 355 человек.

"Работало жюри в двух составах: одни оценивали костюмы, вторые – поделки. Некоторые костюмы и поделки просто шедевральные! Отдельные конкурсанты, кроме душегреи, изготовили полноценные костюмы, а один автор представил костюм царь-девицы – платье и кокошник – из соломки. Членам жюри предстояло сделать нелегкий выбор, но им это удалось. Результаты будут оглашены на награждении 7 марта, на следующий день после дня рождения Петра Павловича", - рассказала заведующая музеем им. Петра Ершова Надежда Проскурякова.

Она добавила, что конкурс из городского перерос в региональный и полюбился публике всех возрастов. Мероприятие проводится при поддержке администрации Ишима.

Напомним, праздник откроет спектакль "Школа волшебниц" в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ 7 марта в 13 часов. После пройдет дефиле участников в сказочных костюмах и награждение победителей и участников смотра-конкурса. Организаторы обещают, что каждый участник конкурса получит подарок.

Инна Кондрашкина