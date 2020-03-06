Юных тюменцев приглашают на соревнования по горным лыжам и сноуборду

| Фото: Воронинские горки во ВКонтакте | Фото: Воронинские горки во ВКонтакте

Финальный этап детских соревнований по скоростному спуску на лыжах пройдет в Тюмени 7 и 8 марта. Ожидается приезд участников из Тобольска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга, сообщает центр спорта и отдыха "Воронинские горки".

Принять участие и побороться за приз сможет любой желающий не старше 12 лет с опытом катания по трассе для слалома. Юному лыжнику также понадобится надлежащий инвентарь, шлем и сопровождение инструктора. Оформить услугу инструктора можно в кассе Воронинских горок.

Участвовать в финальном этапе соревнований могут и те, кто не был на первых двух, по этапу будет независимый зачет. Тем не менее, победители по сумме баллов за этапы будут награждены отдельно.

Соревнования продлятся два дня. 7 марта пройдут заезды на горных лыжах, 8 марта - на сноубордах. Регистрация участников начинается в 8 часов, а первый участник стартует уже в 9 часов.

Более подробная информация о соревнованиях в социальных сетях Воронинских горок во Вконтакте, Инстаграм и на сайте.