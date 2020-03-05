День здоровья пройдет в Тюмени на восьми площадках

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

На городской зимний день здоровья под девизом "Здоровый десант" тюменцев приглашают 14 марта. Для горожан будут работать восемь спортивно-развлекательных площадок, старт в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Площадки начнут работу у СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а), у ЦОП "Тюмень-Дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1а), возле ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б), рядом с ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 2), на территории школы № 67 (ул. Домостроителей, 2), а также в сквере Комсомольском и в Гилевской роще.

Центральной площадкой по традиции станет территория на набережной реки Туры у моста Влюбленных. В программе – конкурсы, эстафеты, выступления творческих коллективов и местных спортсменов, а также призы и подарки, главный из которых – сноуборд.

Здесь же состоится выставка боевой техники регионального отделения ДОСААФ России, экспозиция "Боевой арсенал" от "Ассоциации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне". Гостей праздника ждут показательные выступления от ТООО "Союз морских пехотинцев Тюменской области" и полевая кухня с кашей и чаем.