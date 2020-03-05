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В Тюменской области ограничат движение большегрузов на время паводка

Общество, 16:27 05 марта 2020

группа "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения будет введено в Тюменской области на время весеннего паводка, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Оно коснется транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

С 15 апреля по 14 мая ограничение введут на участках дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий). С 4 апреля по 4 мая – на участках дорог с грунтовым покрытием.

Временное ограничение движения не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, в том числе международных. Также он не будет распространяться на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортные средства Министерства обороны РФ, на сельхозтехнику, дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капремонту и реконструкции дорог.

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# большегрузы , паводок , транспорт

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