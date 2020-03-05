Спасатели сняли с дерева в Тобольске ручного енота

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Енота, забравшегося на дерево, сняли спасатели в 6-м микрорайоне Тобольска 4 марта.

Вызов поступил спасателям в 19 часов. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, возле средней школы № 5 животное, которое вечером выгуливали хозяева, сорвалось с поводка и забралось на березу.

"На место прибыли сотрудники Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР. С помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения они справились с задачей. К восьми часам сняли енота с дерева и передали хозяевам. Животное не пострадало", — сообщил он.

Инна Пахомова