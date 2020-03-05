Сотрудника тюменского УФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков предъявлено сотруднику УФСИН России по Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Уголовное дело возбудили в отношении 26-летнего младшего инспектора ФКУ исправительной колонии №2. "Утром 4 марта обвиняемый с целью продажи заключенным пытался пронести на территорию исправительной колонии, расположенной на улице Вербной в Тюмени, синтетическое наркотическое вещество массой 192 грамма, а также марихуану весом 27 граммов, но был задержан сотрудниками безопасности УФСИН России по Тюменской области", - сообщили следователи.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения – содержания под стражей. Следователи ведут работу по закреплению доказательственной базы, устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.