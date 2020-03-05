  • 5 марта 20205.03.2020четверг
  • USD66,0784
    EUR73,7369
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер северо-западный

Сотрудника тюменского УФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков

Происшествия, 15:54 05 марта 2020

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков предъявлено сотруднику УФСИН России по Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Уголовное дело возбудили в отношении 26-летнего младшего инспектора ФКУ исправительной колонии №2. "Утром 4 марта обвиняемый с целью продажи заключенным пытался пронести на территорию исправительной колонии, расположенной на улице Вербной в Тюмени, синтетическое наркотическое вещество массой 192 грамма, а также марихуану весом 27 граммов, но был задержан сотрудниками безопасности УФСИН России по Тюменской области", - сообщили следователи.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения – содержания под стражей. Следователи ведут работу по закреплению доказательственной базы, устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , следственный комитет , УФССП России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 05.03.2020Сотрудника тюменского УФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков
12:36 05.03.2020Пристав помог тюменке вернуть деньги за неизготовленную мебель
11:30 05.03.2020Тоболяк убил ножом случайного прохожего
18:54 04.03.2020Тобольские полицейские задержали мошенницу из Екатеринбурга