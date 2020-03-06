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В Тобольске проходит региональная спартакиада учащихся по лыжным гонкам

Спорт, 10:23 06 марта 2020

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Около 200 человек принимают участие в спартакиаде учащихся Тюменской области по лыжным гонкам в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в ДЮСШ№2 Тобольска, за награды соревнований будут бороться учащиеся из 22 территорий Тюменской области. Лыжные соревнования, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, стартуют 6 марта с индивидуальных гонок. Юноши пробегут 5 км, девушки преодолеют двухкилометровую дистанцию.

7 марта состоится индивидуальная гонка свободным стилем. В 15 часов юноши выйдут на дистанцию 5 км, следом девушки пробегут 3 км.

Завершатся соревнования 8 марта эстафетными гонками. Четыре этапа по 5 км у юношей и четыре этапа по 3 км у девушек.

Евгений Новоселов

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# лыжные гонки , спартакиада учащихся , Тобольск

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