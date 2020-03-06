Тюменские поисковики и школьники прошли сорок километров под знаменем Победы

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

40 поисковиков тюменского отряда "Кречет" и учащихся Солобоевской, Бархатовской и Исетской средних школ приняли участие в региональном военно-патриотическом лыжном походе "Знамя Победы", сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Ребята прошли более 60 километров по маршруту с. Минино - с. Солобоево - с. Битюки - с. Рафайлово - с. Гаёво - с. Бархатово - с. Исетское (Исетский район).

По всему маршруту в начале лыжной колонны развевалось Знамя Победы – символ победы советского народа и его Вооруженных сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Старт похода был дан в селе Минино: поисковики провели митинг для школьников. В походе участники организовали временную базу в зимних условиях, провели военно-прикладные состязания. Поисковики посетили школьные музеи в селах Солобоево, Рафайлово, Бархатово. 1 марта в Молодежном центре с. Исетское состоялось торжественное построение с вручением свидетельств участникам и разрядных значков.