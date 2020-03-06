"Петелька-фест" впервые соберет любительниц вязания в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Первый фестиваль вязальщиц "Петелька-фест" пройдет в Тюмени 14 марта с 11 до 19 часов.

На мероприятие приглашают как начинающих вязальщиц, так и опытных.

"Я сама вязальщица, раньше участвовала в разных выставках-ярмарках. Буду проводить такое масштабное мероприятие впервые. В октябре я посетила фестиваль "Wool market" в Москве, он настолько вдохновил меня, что я задумалась, почему в Тюмени нет мероприятий, которые бы объединили опытных и начинающих мастеров, представителей магазинов пряжи и сопутствующих материалов. Жила этой идеей и теперь пришло время ее реализовать", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" организатор мероприятия Наталия Яркова.

На фестивале будет проходить показ мод, стилист покажет, как сочетать вязаные вещи с другими изделиями. Также будет лекция, на которой гости узнают, какую пряжу лучше покупать. По словам Наталии Ярковой, будет много бесплатных мастер-классов по техникам вязания, например, "Жаккард спицами", "Кружевоплетение на коклюшках". "У нас будут фотозоны с большим количеством пряжи, помпончиками, цветочками, все-таки март — это весна, расцвет. Мы хотим соединить два момента — цветы и пряжу в одном мероприятии", — добавила тюменка.

За столом начинающие и опытные вязальщицы пообщаются друг с другом за чашкой чая. Будет работать пряжеобменник.

На фестиваль пригласили благотворительный проект "Клуб 28 петель", представители которого вяжут вещи для детей, рожденных раньше срока. Желающие могут принести на мероприятие и передать волонтерам пряжу из 100-процентной шерсти. Представительницы "Клуба 28 петель" будут проводить бесплатный мастер-класс "Носочки или шапочка для недоношенных детей". Пряжа предоставляется бесплатно. Желающие смогут вступить в благотворительный клуб.

У организаторов впереди неделя, сейчас они продумывают конкурсы для вязальщиц. Следить за новостями фестиваля можно в группе во ВКонтакте.

"Петелька-фест" развернется на первом этаже дома №88 на ул. Профсоюзной. Организаторы изготовили баннер, в ближайшие дни он появится здесь.

Инна Пахомова