Победителей конкурса чтецов среди школьников наградили в Тюмени

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Около ста школьников Тюменской области стали участниками регионального этапа конкурса чтецов "Войну видали лишь в кино…", посвященного Году памяти и славы, сообщает областной департамент образования и науки.

На очном прослушивании ребята на выбор прочитали стихотворение о Великой Отечественной войне. Конкурсная комиссия определила лучших чтецов среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов.

Первое место в номинации "Лучший чтец 1-4 классов" заняли ученик гимназии №1 Тюмени Никита Мишарин и ученица школы №65 Тюмени Валерия Коргожа.

Среди учеников 5-8 классов лучшими стали представительница Омутинской СОШ № 1 Полина Логиновская и ученик школы № 89 Тюмени Константин Налобин.

В номинации "Лучший чтец 9-11 классов" приз за первое место вручили ученице СОШ п. Демьянка Уватского района Любови Васильевой.

Также призами наградили ребят, занявших вторые и третьи места в каждой из номинаций. Кроме того, школьники получили грамоты департамента за участие.

Конкурс "Войну видали лишь в кино…" проводится с целью поиска и поддержки юных дарований и талантов в художественном чтении, пропаганды чтения среди детей и молодежи, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма.