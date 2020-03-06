Запсибкомбанк вручит ключи от автомобиля

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Победительницей акции Запсибкомбанка "Чудеса на Новый год" стала жительница Ишима. Итоги акции подвели в одном из крупнейших торговых центров Тюмени, где разыграли главный приз - автомобиль, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Акция "Чудеса на Новый год" стартовала в ноябре 2019 года. В реестре потенциальных автовладельцев было более 8 тысяч номеров, все они выполнили главное условие для участия в розыгрыше - до конца февраля оформили или рефинансировали кредит в ПАО "Запсибкомбанк" и зарегистрировались на сайте банка как участники акции. Чтобы определить победителя каждому кредитному договору присвоили свой порядковый номер.

Тем, кто пришел на праздник, представилась уникальная возможность увидеть выступления лучших тюменских артистов и получить подарки за правильные ответы на вопросы викторины и участие в конкурсах.

Определил победителя генератор случайных чисел. Обладательницей главного приза стала Светлана Васильевна - жительница Ишима. О победе ей сообщили по телефону в прямом эфире. "Это очень неожиданно. Я очень рада подарку!", - ответила растроганная женщина.

Ключи от иномарки Светлана Васильевна получит уже 12 марта в торжественной обстановке в головном офисе банка в Тюмени.

"В этом году Запсибкомбанку исполняется тридцать лет. За историю существования банк прошел очень большой путь развития, и на протяжении всех этих лет самыми главными являетесь вы, наши клиенты. Это уже седьмой автомобиль, который разыгрывает банк. И это точно не последний сюрприз для вас, особенно в юбилейном году", - отметил вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Пользуясь случаем, вице-президент банка поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта, а тех, кто еще не знаком с продуктами Запсибкомбанка, пригласил за консультацией в ближайший офис. "Благодаря широкому спектру услуг Запсибкомбанка наши клиенты всегда в выигрыше", - подчеркнул Андрей Шевелев.

Для тех, кто лично не смог принять участие в празднике, видео с прямого эфира доступно на сайте банка и в аккаунтах в социальных сетях.