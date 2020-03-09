Тюменки стали вторыми на домашнем турнире по волейболу

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация волейбола Тюменской области во ВКонтакте

Международный турнир среди девушек 2005-2006 годов рождения состоялся в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области. Его участниками стали шесть команд, в том числе – гости из казахстанского Петропавловска.

Победу праздновали девушки из Хакасии. Подопечные Ирины Золотухиной набрали 10 очков. На второй позиции расположились хозяйки площадки.

Команда Ольги Ескиной заработала на балл меньше. Тюменки в личной встрече уступили только чемпионкам. У серебряных призеров лучшим игроком была признана Полина Лосева.

По семь очков набрали представительницы Челябинска и Череповца. За счет лучшего соотношения партий, бронзу взяли уральские девушки. Пятая позиция у петропавловских волейболисток. Замкнула шестёрку дружина из Нового Уренгоя.