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Тюменки стали вторыми на домашнем турнире по волейболу

Спорт, 13:13 09 марта 2020

Федерация волейбола Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация волейбола Тюменской области во ВКонтакте

Международный турнир среди девушек 2005-2006 годов рождения состоялся в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области. Его участниками стали шесть команд, в том числе – гости из казахстанского Петропавловска.

Победу праздновали девушки из Хакасии. Подопечные Ирины Золотухиной набрали 10 очков. На второй позиции расположились хозяйки площадки.

Команда Ольги Ескиной заработала на балл меньше. Тюменки в личной встрече уступили только чемпионкам. У серебряных призеров лучшим игроком была признана Полина Лосева.

По семь очков набрали представительницы Челябинска и Череповца. За счет лучшего соотношения партий, бронзу взяли уральские девушки. Пятая позиция у петропавловских волейболисток. Замкнула шестёрку дружина из Нового Уренгоя.

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# волейбол

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