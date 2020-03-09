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Экстремальный забег "Стальной характер - Холод" состоялся в Тюмени

Спорт, 17:17 09 марта 2020

Стальной характер | Фото: Стальной характер

Первый экстремальный забег в сезоне 2020 года "Стальной характер - Холод" прошел на территории базы отдыха "Кулига-парк" 7 марта. В нем приняли участие около полутора тысяч человек, сообщают организаторы.

Большая часть участников - тюменцы, но серьезный интерес к мероприятию проявили и поклонники из соседних городов – Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска, Кургана, Омска и других.

Участники забега могли выбрать – преодолевать трассу в одиночку или выйти на старт командой. Кроме того, на выбор им предлагали три дистанции – 3, 5 или 7 км. На самой протяженной спортсменов-любителей ждало более 20 препятствий, среди которых разного рода барьеры, подъемы, бастионы.

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# забег , стальной характер

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