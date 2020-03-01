БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" провел два выездных поединка в рамках первенства российской суперлиги 2.

В Краснодаре тоболяки встречались с местным клубом "Локомотив-Кубань-ЦОП". В первой игре гости выигрывая после трех периодов - 62:41, провалили заключительный игровой отрезок - 16:30. В результате хозяева вырвали победу с разницей в три очка - 81:78. В составе тоболяков отличный матч провел Илья Агинских. На его счету 29 очков и 15 подборов.

Во втором поединке "Нефтехимик" смог взять реванш - 87:79. Вновь хорошо себя проявил Агинских, набрав 20 очков. На счету Максима Пылаева 18 очков и 12 подборов.

После очередного тура "Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице группы "Г", набрав 33 очка.

Следующие поединки тоболяки проведут дома 14 и 15 марта. Соперником подопечных Дмитрия Тараканова станет БК "Русичи" из Курска.

Евгений Новоселов