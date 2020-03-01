Рекордное число медалей завоевали уватские пловцы на областных соревнованиях

16 медалей завоевали уватские пловцы на областных соревнованиях | Фото: тренера Зои Канеевой 16 медалей завоевали уватские пловцы на областных соревнованиях | Фото: тренера Зои Канеевой

Рекордное число медалей - 16 - завоевали уватские пловцы на областных соревнованиях в Тюмени 5-8 марта. В состав команды вошли семь человек. Допуск получили только те пловцы, которые выполнили третий взрослый разряд.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила судья соревнований, старший тренер по плаванию Уватского района Зоя Канеева.

В спорткомплексе "Зодчий" одновременно проходили областные соревнования и 23-я спартакиада школьников. Эти состязания позволили сформировать команду Тюменской области на всероссийские соревнования. В первенстве Тюменской области участвовали команды Тюмени, Увата, Тобольска, Ишима, Викулово, сборная Томской области.

16 призовых мест заняли пловцы Уватского района: 10 – областные соревнования, шесть – спартакиада школьников.

"Сразу по три золотых медали каждый получили Владимир и Анна Шеремет. При этом Анна успела выступить и на спартакиаде и получить также три золота. Дарья Юрова на областных стартах взяла два третьих места. Анастасия Малыгина проявила большую выносливость - заняла третье место на области в комплексном плавании на 400 метров и серебро у нее за спартакиаду школьников, на этой же дистанции. И у нее же есть бронза на 200 метрах в комплексном заплыве. В целом она улучшила свои показатели значительно", - рассказала Зоя Канеева.

В копилке достижений уватских пловцов есть бронзовые медали Валерия Шальнева на областных состязаниях и Степана Хорзова на спартакиаде учащихся.

По словам старшего тренера Увата, итогом выступления воспитанников довольна. 16 медалей – такое впервые за время выступления пловцов на региональных стартах.

"Владимиру Шеремету официально присвоено звание мастера спорта РФ. Он едет в Казань 2 апреля на чемпионат России. Анна Шеремет с 25 по 27 марта в Екатеринбурге представит уватскую школу плавания. Там пройдет отбор УФО на Всероссийскую спартакиаду школьников", - поделилась Зоя Канеева.

Анжела Лебедева