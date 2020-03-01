Определены делегаты от Тюменской области на молодежные Дельфийские игры

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

95 участников представят Тюменскую область на XIX молодежных Дельфийских играх России в Омске с 24 по 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В номинации "Ансамблевое народное пение" выступят 11 юных исполнителей детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" детской школы искусств "Этюд".

В номинации "Народный танец" номера покажут ансамбль народного танца "Сибирский перепляс" Боровской детской школы искусств "Фантазия" и коллектив "Юность Сибири" Дворца творчества и спорта "Пионер", За победу в номинации "Современная хореография" будет бороться мастерская хореографии "Эфир" школы танца "And".

Воспитанница детской школы искусств Ишима Софья Ивина примет участие в номинации "Флейта", Татьяна Михалева из Тобольска в номинации "Фортепиано", а в номинации "Эстрадное пение" регион представят сразу четыре участницы: Полина Митрофанова из Боровской детской школы искусств "Фантазия", Ирина Бабенко из Центра культуры и творчества "Тюмень", а также воспитанницы Упоровской детской школы искусств София Пахомова и Алена Раскатова. Мокина Екатерина в номинации "Искусство воспитания" намерена получить золото, завоевав серебро в играх 2019 года.

Тюменские участники заявлены также в номинациях: "Художественное чтение", "Изобразительное искусство", "Баян/аккордеон", "Классическая гитара", "Саксофон", "Академическое пение", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Кулинарное искусство", "Цирк".

Напомним, что команда из Тюменской области в XVIII молодежных Дельфийских играх России в 2019 году завоевала семь медалей: три бронзовые, три серебряные, одну золотую, и заняла шестое место среди 85 субъектов Российской Федерации.