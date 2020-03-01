Двести пятьдесят жительниц региона получили выплату на первенца

250 жительниц региона получили выплату на первенца | Фото: из личного альбома семьи Герасимовых 250 жительниц региона получили выплату на первенца | Фото: из личного альбома семьи Герасимовых

250 жительниц Тюменской области получили выплату в размере 150 тыс. рублей на первенца по данным на 11 марта. Всего с 1 января 2020 года 480 тюменских семей обратились за получением регионального материнского капитала в связи с рождением первого ребенка.

Напомним, инициатива такой меры поддержки принадлежит губернатору Александру Моору, который озвучил ее в послании к депутатам Тюменской областной думы в ноябре 2019 года. Начиная с 1 января 2020 года право на получение регионального материнского капитала в связи с рождением или усыновлением первого ребенка имеют граждане, проживающие в Тюменской области не менее пяти лет, исключение – студенческие семьи. Им проживать на территории региона в течение этого срока не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

За два месяца 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 2 тыс. 965 актов о рождении детей, 1 тыс. 200 – первенцы. Всего за 2019 год в области родилось 19 тысяч 420 детей, уровень рождаемости в расчете на 1000 населения составил 12,8 промилле (по Российской Федерации – 10,1 промилле).

По предварительной оценке Росстата, численность населения в регионе на 1 января 2020 года увеличилась по сравнению с началом 2019 года на 18 тыс. 989 человек или на 1,3 % и составила 1 млн 537 тыс. 684 человека. По темпу прироста численности населения Тюменская область занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации. По показателю естественного прироста населения входит в десятку регионов– лидеров.