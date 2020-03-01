Концерт "Джаз с Крамером. Две скрипки" пройдет в Тюменской филармонии

| Фото: tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Даниил Крамер познакомит тюменских слушателей с двумя представителями современной польской джазовой школы - скрипачами Бартошем Двораком и Матеушем Смочинским - на сцене Тюменской филармонии 30 марта, начало концерта в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Современная польская джазовая школа всегда занимала особое место в европейской музыкальной культуре. Каждый концерт представляет своего рода "соревнование" двух одинаковых инструментов – два рояля, две трубы, две скрипки – и совершенно разных музыкантов, что придает всему действу элементы "джем-сейшена" на большой сцене.

Заслуженный артист России, Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано) – лауреат Европейской премии имени Густава Малера и обладатель Премии Москвы в области литературы и искусства за сольные концертные программы.

Бартош Дворак – обладатель Гран-При Jazz Juniors Festival (2013), победитель Lotos Jazz Competition at Bielska Zadymka Jazzowa (2014), International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition (2014), один из самых востребованных польских скрипачей.

Фирменный стиль Дворака – народные мотивы: как польские, так и основанные на еврейском музыкальном стиле "клезмер", которые как бы "всплывают" в его виртуозной игре, придавая исполнению особый аромат и неповторимую, истинно польскую атмосферу.

Матеуш Смочинский – лучший европейский джазовый скрипач 2017 года по версии портала Jazz Forum European Magazine. В России скрипач известен как участник "New Trio" – совместного проекта с российским ударником Александром Зингером и своим братом – джазовым органистом Яном Смочински.

В 2010 году Смочинский стал сооснователем знаменитого Atom String Quartet – наиболее известного польского струнного джазового квартета, выпустившего шесть полноформатных студийных релизов, выступавшего с Брэндоном Марсалисом и в 2014 году выпустившего на престижном авангардном лэйбле ACT запись своего выступления в Берлинской филармонии.

Одновременно с 2012 года Матеуш Смочинский регулярно выступает в составе всемирно известного струнного квартета Turtle Island Quartet (США), вместе с которым он дал более ста концертов по всему миру.

Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте Тюменской филармонии. (0+).