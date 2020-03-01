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Определены победители городского турнира по самбо в Тюмени

Спорт, 19:12 11 марта 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

60 спортсменов из Тюмени и Тюменской области приняли участие в открытом турнире по самбо. В весовой категории 42 кг первое место занял Ислам Шаяхметов, а второе - Максим Афанасьев, третью строчку поделили Максим Страженский и Владимир Шевелев, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.

В категории 46 кг лидировал представитель центра "Тюмень-Дзюдо" Илья Филиппов, второе место у Константина Каширина из ДЮСШ "Олимпиец", третье у Вадима Колпакова (ТПКУ) и Александра Козина ("Тюмень-Дзюдо).

В категории 50 кг победные места завоевали Кирилл Лазарев (ТПКУ), Павел Гнатюк ("Боец"), Ярослав Бутаков (ТПКУ) и Юрий Иванов (ДЮСШ "Олимпиец"). Среди борцов в весе 72 кг лидерами стали Андрей Буклаускас ("Олимпиец"), Глеб Волков (ТПКУ), Всеволод Прокопьев (ДЮСШ "Олимпиец") и Данила Алешкевич ("Боец").

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# самбо , турнир

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