  • 12 марта 202012.03.2020четверг
  • USD71,4720
    EUR81,0207
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

В Тюмени ищут лидеров молодежных движений

Общество, 13:30 12 марта 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Очный этап городского конкурса "Лидер XXI века" состоится в ЦРТДиЮ "Грант" в Тюмени 13 марта. Участникам, активистам и волонтерам, предстоит выступить с самопрезентацией, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В самопрезентации участники представят свою общественную деятельность, команду и социальный проект.

Следующим этапом станет психологический тренинг "Трансформация", который позволит определить у ребят лидерские качества, жизненные приоритеты, гражданскую позицию и отношение к сверстникам.

Лидеры будут определены по возрастным категориям: 14-15 лет, 16-17 лет и 18-30 лет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , молодежные проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 12.03.2020Лыжный переход имени Хабибуллы Якина стартовал в селе Чикча
14:25 12.03.2020Тюменцев учат спасать подавившегося человека
14:03 12.03.2020Ведущие специалисты России и Литвы обсудят вопросы нейрореабилитации в Тюмени
13:52 12.03.2020Выставку "Александр Траугот. Чудо-книжка "Конек-горбунок" презентуют в тюменском арт-салоне