В Тюмени ищут лидеров молодежных движений

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Очный этап городского конкурса "Лидер XXI века" состоится в ЦРТДиЮ "Грант" в Тюмени 13 марта. Участникам, активистам и волонтерам, предстоит выступить с самопрезентацией, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В самопрезентации участники представят свою общественную деятельность, команду и социальный проект.

Следующим этапом станет психологический тренинг "Трансформация", который позволит определить у ребят лидерские качества, жизненные приоритеты, гражданскую позицию и отношение к сверстникам.

Лидеры будут определены по возрастным категориям: 14-15 лет, 16-17 лет и 18-30 лет.