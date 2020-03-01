Ишимская "Гусеничка" учит малышей читать, лепить и рисовать

| Фото: центральной библиотеки Ишима | Фото: центральной библиотеки Ишима

65 детей от двух до шести лет прошли за год обучение в группе творческого развития "Гусеничка" в центральной библиотеке Ишима.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала библиотекарь Юлия Панасюк. Она добавила, что в конце февраля "Гусеничка" вместе с воспитанниками отпраздновала первый день рождения.

"Занятия у нас проводятся раз в неделю – в воскресенье с 11 часов. Творческие уроки проходят в игровой форме. Сначала читаем новую сказку или рассказ, а по мотивам творим: лепим, рисуем кисточками, пальчиками и даже вилками, делаем аппликации. Освоили нетрадиционную технику рисования - пуантилизм. Кружок востребован, сложился постоянный костяк, с удовольствием приходят и новички", - рассказала библиотекарь.

По ее словам, после модернизации библиотеки появится игровая комната, будут закуплены методические пособия и развивающие игрушки. В планах - работа по методике Глена Домана. Пока же упор сделан на привлечение детей к чтению и формирование интереса к нему через творчество.

Мама двухлетнего Максима Десятова привела сына на занятия еще осенью, на следующий день после дня рождения. И с тех пор кружок они не пропускали.

"Он с нетерпением ждет воскресенья и похода в клуб, спрашивает, скоро ли. Мы храним все поделки и рисунки. Бывают и курьезы, к примеру, когда освоили рисование вилкой, есть дома было нечем, все вилки пошли в дело и были в красках. А если серьезно, занятия в "Гусеничке" способствуют активному развитию у ребёнка мелкой моторики пальцев рук, сенсорного восприятия, логического мышления, воображения, художественных способностей и эстетического вкуса", - уверена Татьяна Десятова.

Она пожелала клубу больше новых идей и посетителей.

Инна Кондрашкина