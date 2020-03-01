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Ольгу Кузнечевских назначили на новую должность

Политика, 14:09 12 марта 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Ольга Кузнечевских назначена освобожденным заместителем губернатора. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

С 12 марта 2020 года она будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения, социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ранее Ольга Кузнечевских занимала должность заместителя губернатора, директора областного департамента социального развития.

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# Александр Моор , кадровые изменения , Ольга Кузнечевских

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