Ольгу Кузнечевских назначили на новую должность
| Фото: департамент социального развития Тюменской области
Ольга Кузнечевских назначена освобожденным заместителем губернатора. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.
С 12 марта 2020 года она будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения, социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Ранее Ольга Кузнечевских занимала должность заместителя губернатора, директора областного департамента социального развития.