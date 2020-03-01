Обладатель "Бриллиантовой совы" Кирилл Чернышёв - почетный гость фестиваля "Покорение Сибири"

Фото интеллектуального движения Тюменской области Фото интеллектуального движения Тюменской области

Обладатель "Бриллиантовой совы" интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Кирилл Чернышёв станет почетным гостем Межрегионального фестиваля по интеллектуальным играм "Покорение Сибири", который пройдет в Тюмени 14 и 15 марта .

На базе Тюменского индустриального университета встретятся 77 команд из Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. В программе фестиваля игра "Что? Где? Когда?", раздаточные конкурсы "Мультиигры", кнопочные виды "Брейн-ринг" и "Эрудит-квартет". Победителей определят среди учащихся 7-9 и 10-11 классов, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

"Фестиваль имеет длинную историю и проводится с 2005 года. Раньше он проводился для студентов, которые со временем перешли во взрослый зачет. После небольшого перерыва мы решили возродить самый важный интеллектуальный турнир в Тюменской области и начали со школьных и студенческих команд. Удалось собрать очень много команд, которым и будут передаваться традиции нашего сообщества", - рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Проводить чемпионат помогут участники самого первого интеллектуального фестиваля. Так в качестве ведущих "Брейн-ринга" и "Эрудит-квартета" выступят президент Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич и известный тюменский знаток и президент Федерации интеллектуальных игр Аркадий Либерман.

"Приятно сознавать, что интеллектуальные игры собирают сотни участников, а такой формат популярен уже много лет не только среди школьников и студентов, но и захватывает умы предпринимателей нашей области", - уверена депутат Тюменской областной думы, постоянный судья интеллектуального клуба для тюменских предпринимателей Елена Кашкарова.

Победители фестиваля получат не только кубки, медали и памятные дипломы, но также баллы, которые помогут сильнейшим командам попасть на чемпионаты России.