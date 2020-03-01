Обладатель "Бриллиантовой совы" Кирилл Чернышёв - почетный гость фестиваля "Покорение Сибири"
Обладатель "Бриллиантовой совы" интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Кирилл Чернышёв станет почетным гостем Межрегионального фестиваля по интеллектуальным играм "Покорение Сибири", который пройдет в Тюмени 14 и 15 марта .
На базе Тюменского индустриального университета встретятся 77 команд из Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. В программе фестиваля игра "Что? Где? Когда?", раздаточные конкурсы "Мультиигры", кнопочные виды "Брейн-ринг" и "Эрудит-квартет". Победителей определят среди учащихся 7-9 и 10-11 классов, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
"Фестиваль имеет длинную историю и проводится с 2005 года. Раньше он проводился для студентов, которые со временем перешли во взрослый зачет. После небольшого перерыва мы решили возродить самый важный интеллектуальный турнир в Тюменской области и начали со школьных и студенческих команд. Удалось собрать очень много команд, которым и будут передаваться традиции нашего сообщества", - рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.
Проводить чемпионат помогут участники самого первого интеллектуального фестиваля. Так в качестве ведущих "Брейн-ринга" и "Эрудит-квартета" выступят президент Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич и известный тюменский знаток и президент Федерации интеллектуальных игр Аркадий Либерман.
"Приятно сознавать, что интеллектуальные игры собирают сотни участников, а такой формат популярен уже много лет не только среди школьников и студентов, но и захватывает умы предпринимателей нашей области", - уверена депутат Тюменской областной думы, постоянный судья интеллектуального клуба для тюменских предпринимателей Елена Кашкарова.
Победители фестиваля получат не только кубки, медали и памятные дипломы, но также баллы, которые помогут сильнейшим командам попасть на чемпионаты России.