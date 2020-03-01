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Тюменцы высадят в память о погибших на фронте двести тысяч деревьев

Общество, 13:07 13 марта 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 200 тыс. саженцев в память о погибших на фронте высадят в лесничествах Тюменской области. Акция “Сад памяти” приурочена к 75-летию Великой Победы, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего организаторы акции предложили высадить по всей стране 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. С началом лесопосадочного сезона к акции также присоединится департамент лесного комплекса Тюменской области.

Многие ветераны лесного хозяйства Тюменской области прошли фронт, затем восстанавливали леса, пострадавшие в военное время. В каждом районе Тюменской области жили ветераны, внесшие неоценимый вклад в дело восстановления лесов - вырастили достойную смены высококлассных специалистов, дали начало знаменитым лесным династиям.

Принять участие в посадках леса может любой желающий. Выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки с датой и временем проведения можно на официальном сайте садпамяти2020.рф и группе во ВКонтакте.

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

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# акция , департамент лесного комплекса , лесничество , посадка леса

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