Всемирный день прав потребителей отметят тюменцы 15 марта

| Фото: Роспотребнадзор во ВКонтакте | Фото: Роспотребнадзор во ВКонтакте

По девизом "Рациональный потребитель" пройдет Всемирный день прав потребителей 15 марта. В преддверие этой даты эксперты регионального управления Роспотребнадзора на пресс-конференции в Тюмени рассказали, на нарушение каких прав жители региона жалуются чаще всего и как помогают отстоять их эксперты службы.

6,7 тыс. обращений направили в региональный Роспотребнадзор тюменцы в 2019 году - на 5% меньше, чем годом ранее. Увеличилось количество жалоб на услуги связи, бытового обслуживания, медицину. Меньше стало обращений, связанных с качеством услуг ЖКХ и финансовых услуг, долевого строительства. В судебном и досудебном порядке пострадавшие получили 45 млн рублей возмещения. 10 млн рублей суд взыскал в пользу жителей по результатам рассмотрения исков управления Роспотребнадзора.

"Несколько увеличилось в 2019 году количество проверок. Получила развитие относительно новая форма для нашего управления и в целом Роспотребнадзора - контрольная закупка. Были и случаи, когда предприниматели добровольно удовлетворяли законные требования граждан. Это цивилизованный путь", - отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев.

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза обратил внимание на активизацию недобросовестных юридических компаний, которые вводят потребителей в заблуждение и ущемляют их права. Для получения достоверной консультации и помощи экспертов он призвал потребителей обращаться в Роспотребнадзор и звонить на горячую линию ведомства.

"Существует также государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей - там имеются образцы документов, в том числе претензий, и судебная практика, которую выкладывают все управления по всей России. Он поможет юристам и гражданам", - сказал он.

Проконсультироваться в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефону 8(3452)20-86-66. В Консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" - 8(3452)68-48-94.

Татьяна Ковалева