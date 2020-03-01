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Жителей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Общество, 19:32 13 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории Тюменской области 14 марта, сообщает региональное управление МЧС.

На юге области будет облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, ветер юго-западный 8-13 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15-19 м/с, температура ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 3 - 8 градусов.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с обледенением (повреждением (обрывом) линий связи и электропередач); ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области, задержки, отмена автобусов внутреннего, междугороднего и международного сообщений, причина - осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедицы на дорогах; возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , неблагоприятные погодные условия , погода

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