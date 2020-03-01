Фестиваль "Петелька-фест" собрал в Тюмени мастериц из разных городов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вязальщицы из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга и Шадринска представили свои работы на первом фестивале "Петелька-фест", который открылся в областной столице 14 марта.

На фестивале гости могут ознакомиться с многообразием вязаных изделий. Здесь можно найти кеды из пряжи, игрушки, шляпки и многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская вязальщица Оксана Волохова создает вязаные игрушки для детей. Заниматься рукоделием она начала около трех лет назад, когда ушла в декретный отпуск.

"Я всегда умела вязать, покупала мастер-классы, общалась с другими мастерами. Постоянно чему-то учусь", – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" мастерица.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На изготовление одной игрушки уходит от недели до трех месяцев. Создает работы по заказу. Желающие приобрести такие игрушки находятся и в других городах, в том числе Санкт-Петербурге и Москве.

Самой сложной игрушкой из представленных на фестивале называет козла. "Он сложен по технике. Это вязаная игрушка, в которой стоят крепления. Отдельно установлен проволочный каркас. Проводились валяние и шитье", – рассказывает Оксана Волохова.

На выставке можно увидеть и работы мастериц из Шадринска. Они узнали о проведении фестиваля "Петелька-фест" в Instagram. Здесь гости представили свою пряжу и изделия. "Вообще я вяжу с детства. К игрушкам пришла, когда у меня появился внук. Стало интересно связать игрушку для него. Вот уже пять лет занимаюсь этим. Практически полностью перешла от вещей к игрушкам. Меня затянуло и я попала в сказку. Делаю изделия на заказ для клиентов из Башкирии, Новосибирска, Екатеринбурга, и просто вяжу, выставляю все в социальных сетях", – рассказала мастерица из Шадринска Ольга Тенигина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гости отмечают, что фестиваль "Петелька-фест" позволяет пообщаться с единомышленниками, показать свое творчество, поучиться новому. Он развернулся на первом этаже дома №88 на ул. Профсоюзной. Посетить фестиваль тюменцы смогут до 19 часов. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова